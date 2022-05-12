İhlas Haber Ajansı

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Kayseri'de bıçaklı kavga: 2 yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan 2 kişi tedavi altına alındı.



Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Alpaslan Mahallesi'nde bulunan parkta, 2 grup arasında çıkan tartışma, kavgaya döndü. Kavgada H.O.Y. ve S.T., kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahıs tarafından bıçaklanarak yaralandı. Yaralı 2 genç, sevk edilen ambulanslar ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de olayın gerçekleştiği yerde inceleme yaparken, kaçan şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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