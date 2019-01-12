Kayseri'deki 86 küçük ve orta ölçekli işletmenin sahibi Suriyeli

Kayseri Ticaret Odası (KTO) ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB)'ne üye toplam 86 küçük ve orta ölçekli işletmenin sahibi Suriyeli. Öte yandan, sahibi kadın olan işletmeler arasında en öne çıkan meslek grubu ise kuaförlük.

KTO Başkanı Ömer Gülsoy ile KESOB Ahmet Övüç, ilde sahibi Suriyeli ve kadın olan işletmelerin rakamları ve iş kollarına dair açıklamalarda bulundu.

KTO'ya kayıtlı Suriyeli işletmeciler daha çok gıda ve mobilya işi yapıyor

Kayseri'de sahibi Suriyeli ve kadın olan küçük ve orta ölçekli işletmelerin rakamlarına dair bilgi vereb Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, odaya kayıtlı 67 Suriyeli işletme olduğunu, bunların daha çok gıda ve mobilya alanlarında iş gördüğünü söyledi.

KTO Suriyelilerin istihdamına yönelik proje başlatacak

Öte yandan Ticaret Odası olarak, Suriyelilerin istihdamına yönelik Mahir Eller Projesi başlattıklarını belirten Gülsoy, “Bu yıl içerisinde başladığımız ve çalışmalarına devam ettiğimiz Mahir Eller (MADAT) Programımız var. Geçici koruma altındaki Suriyelilerin istihdam edilebilirliklerini ve mevcut mesleki becerilerinin geliştirilmesi ve belgelenmesi suretiyle oluşturduğumuz bir program. Program kapsamında şu ana kadar bine yakın Suriyeli ile görüşme yapıldı. Proje kapsamında, Kayseri'de bulunan Suriyelilerin iş bulmak yoluyla ülke ekonomisine kazandırabiliriz, onların bize ne gibi katkıları olabilir, iş sahibi edip daha düzenli bir hayata nasıl geçirebiliriz, onlara nasıl yardım edebiliriz konularına çözüm aranacak” diye konuştu.

KTO üyelerinin yaklaşık yüzde 30'u kadın girişimci

Başkan Gülsoy, Ticaret Odasına kayıtlı olan kadın işletme sahiplerinin ise; Türkiye ortalamasına yakın biçimde, 20 bina yakın toplam üye sayısının yüzde 30'unu oluşturduğunu ifade etti.

KESOB üyesi Suriyeli işletmeciler berber, tatlıcı ve fırıncılık yapıyor

KESOB Başkanı Ahmet Övüç ise, birliğe bağlı 41 odada 25 bin 750 mevcut üyelerinin bulunduğunu, bunlardan 19'unun ise Suriyeli işletme sahipleri olduğunu belirtti. Suriyeli işletmecilerin daha çok berber, tatlıcı ve fırın işlettiğini kaydeden Övüç, KESOB'a kayıtlı kadın işletme sahiplerine dair ise şu bilgileri verdi:

“Üyelerimizin yüzde 1.5'i kadın. Berberler Odasının bin 100 üyesi var, bunun 900'ü kuaför. Dolayısıyla en ağırlıkta bu sektörde kadın işletme sahibi var. Ardından terziler, tuhafiyeler ve unlu mamul işletmeleri geliyor.”