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Kayserispor, Alanya'ya bileniyor

İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig’in ilk haftasında sahasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'in ilk haftasında sahasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.


Süper Lig Cemil Usta 2019-2020 sezonunda mücadele edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor, 17 Ağustos 2019 Cumartesi günü Kadir Has Stadyumu'nda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçına 3 puan parolasıyla hazırlanıyor. Teknik Direktör Hikmet Karaman nezaretinde, Karpuzatan Kadir Has Tesisleri'nde günde tek antrenman ile hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılı takımda tek hedef yeni sezona taraftarı önünde galibiyetle başlamak.


Dün yapılan antrenmanı Kulüp Başkanı Erol Bedir ve yöneticiler yakından takip etti. Cuma gününe kadar hazırlıklarını tesislerinde sürdürecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor yapacağı son antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini bekleyecek.


Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor maçı saat 21.45'te başlayacak.

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