Kayserispor Anthony'i kiralık gönderdi

Yukatel Kayserispor, kadrosunda bulunan Anthony Uzodimma'yı kiralık olarak gönderdi.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor Nijeryalı orta saha oyuncusu Anthony Chigaemezu Uzodimma, bir alt lige kiralık gönderildi. 23 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, TFF 1.lig takımlarından Ankara Keçiörengücü kiralık olarak gönderildi.

Yukatel Kayserispor ile 31 Mayıs 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Anthony Uzodimma, yarım sezon Ankara Keçiörengücü başarısı için ter dökecek. Anthony bu sezon Kayserispor forması ile 3 lig ve 2 kupa maçında forma giydi.