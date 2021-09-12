İhlas Haber Ajansı

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Kayserispor, galibiyeti hayatını kaybeden taraftarına armağan etti

Kendi sahasında oynadıkları Kasımpaşa maçını kazanan Yukatel Kayserisporlu futbolcular, galibiyeti hayatını kaybeden Kayserispor taraftarı Volkan Erdoğan’a hediye etti.

Kendi sahasında oynadıkları Kasımpaşa maçını kazanan Yukatel Kayserisporlu futbolcular, galibiyeti hayatını kaybeden Kayserispor taraftarı Volkan Erdoğan'a hediye etti.


Kayserispor ile Kasımpaşa arasında oynanan Süper Lig maçında taraftar Volkan Erdoğan'ın koltuğu boş kaldı. Geçtiğimiz gün geçirdiği trafik kazası sonrasında yaşamını yitiren Volkan Erdoğan'ın kombine kartına ait koltukta fotoğrafı yer aldı.


Müsabakada rakibini mağlup eden Kayserispor takımı, galibiyeti Volkan Erdoğan'a hediye etti.

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