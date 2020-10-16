Kayserispor, hazırlıklarını tamamladı

Süper Ligde 5.hafta karşılaşmasında yarın Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda Hes Kablo Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor 3 puan mücadelesi verecek. Evinde oynayacağı zorlu maç öncesi hazırlıklarını bugün yaptığı son antrenman ile tamamlayan Sarı-Kırmızılılar kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Kayserispor'da bu önemli maçta sakatlıkları devam eden Ömer Uzun, Harrison Manzala ve test sonuçları pozitif çıkan 3futbolcu forma giyemeyecek.

Yarın Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak olan Hes Kablo Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor mücadelesi saat 16:00'da başlayacak. Karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak.