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Kayserispor seriyi bozmadı

Hes Kablo Kayserispor bu sezon ligde elde ettiği 4 galibiyette de aynı skoru aldı.


Süper Lig'de oynadığı son 2 maçında aldığı galibiyetler ile 16 puana erişen Hes Kablo Kayserispor seriyi bozmadı. Sarı Kırmızılılar, bu sezon oynadığı maçlarda 4 galibiyet elde ederken bu maçlarda sahadan 1-0'lık sonuçlarla ayrıldı. Kayserispor'un bu sezon aldığı galibiyetler şöyle:


1.Hafta: Kayserispor-Kasımpaşa 1-0


4.Hafta: Ankaragücü-Kayserispor 0-1


17.Hafta: Denizlispor-Kayserispor 0-1


18.Hafta: Kayserispor-Malatyaspor 1-0


Sarı-Kırmızılılar 18.hafta sonunda oynadığı 17 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Hes Kablo Kayserispor bu hafta deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

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