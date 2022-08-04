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Kayserispor'da forma numaraları belli oldu

Yukatel Kayserispor’da futbolcuların giyeceği forma numaraları belli oldu.

Yukatel Kayserispor'da futbolcuların giyeceği forma numaraları belli oldu.



Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'da yeni sezonda hangi futbolcunun kaç numaralı formayı giyeceği belli oldu. Sarı kırmızılı takımda 38 numaralı formayı Onur Bulut giyecek. Sarı kırmızılı takımda futbolcular ve giyeceği formaların numaraları da şu şekilde:


1- Cenk Gönen


3- Joseph Attamah


4- Dimitrios Kolovetsios


5- Majid Hossoini


6- Ali Karimi


7- Miguel Cardoso


9- Mustafa Pektemek


10- Olivier Kemen


11- Gökhan Sazdağı


12- Abdulkadir Taşdan


17- Emrah Başsan


19- Mario Gavranovic


20- Carlos Mane


21- Lionel Carole


22- Hayrullah Erkip


23- İlhan Parlak


25- Bilal Bayazıt


26- Baran Ali Gezek


27- Mame Thiam


28 - Ramazan Civelek


29- Mehmet Eray Özbek


30- Talha Sarıaslan


38- Onur Bulut


39- Mehmet Şamil Öztürk


40- Muhammed Eren Arıkan


43- Bernard Mensah


54- Arif Kocaman


77- Nurettin Korkmaz


80- Anthony Uzodimma


88- Gustavo Campanharo


89- Yaw Ackah


91- Andrea Bertolacci

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