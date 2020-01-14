İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kocasinan gönülleri, ihtiyaç sahiplerinin yanında

Kocasinan Gönüllüsü Projesi ile bu zamana kadar ihtiyaç sahibi 138 bin 295 kişinin ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, sosyal belediyecilik alanında örnek faaliyetlere imza attıklarını söyledi.


Vatandaşların her türlü talepleriyle yakından ilgilendiklerini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, özellikle sosyal belediyecilik çalışmalarının vatandaşın refahına ve mutluluğuna katkı sunduğunu belirtti. Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Gönüllüsü projesiyle vatandaşlar arasında gönül köprüsü kurduklarına dikkati çekerek, “Sosyal odaklı bir hizmet anlayışıyla Kayserililere hizmet veriyoruz. Peygamber efendimizin ‘Müslüman Müslümanın kardeşidir, onu terk ve ihmal etmez' Hadis-i Şerif'inde olduğu gibi Kocasinan Gönüllüsü Projesi çerçevesinde yaptığımız çalışmalarla vatandaşlarımızın yüreğine dokunuyoruz. Proje ile veren elle alan el arasında hayır köprüsü kuruyoruz. Gönüllülük esasına dayanan sistemle hayırseverlerimizden temin ettiğimiz ürünleri, vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Önce Allah'ın rızasını alıp sonra vatandaşlarımızın yarasına merhem olabiliyor, gönüllerini kazanabiliyorsak ne mutlu bizlere. Bütün amacımız şehrimizde yaşayan vatandaşlarımıza daha iyi ve daha kaliteli hizmetler sunabilmektir” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.