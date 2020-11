Kocasinan mesaiye ağaç dikerek başladı

Sabahın erken saatlerinde ağaçları toprakla buluşturan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın her bir bölgesini daha yeşil hale getirmek için yoğun gayret sarf ettiklerini söyledi.

Geleceğin teminatı çocuklara daha güzel bir Kocasinan bırakmak için parklara büyük önem veren Başkan Çolakbayrakdar, Cırgalan Mahallesi'ndeki yeni park alanına ağaç dikti. Kocasinan'ın dört bir yanında yeni parklar ve yeşil alanlar oluşturduklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Mevsim şartları elverdiğince bütün mahallerimizde ağaç dikme çalışmalarını sürdürüyoruz. Kocasinan'ımızın her bir bölgesini daha yeşil hale getirmek için aralıksız çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bütün gayretimiz, güzel ilçemizin her bölgesinde yeşil alan, park ve yaşam alanları olması içindir. Buralarda geleceğimizin teminatı çocuklarımızın keyifli bir şekilde vakit geçirmeleri için donatılar yapıyoruz. Ayrıca yetişkinlerimizin daha huzurlu ve daha güzel zaman geçirmeleri için mekanlar inşa ediyoruz. Ağaç diktiğimiz alanda gelecek yıl park çalışmalarını başlatacağız. Öncelikle ağaçlandırma çalışmaları yapıyor ardından ise fiziki çalışmalar yaparak parklar inşa edeceğiz. Kocasinan'ımızın her bir mahallesine yeni bir park kazandırma gayretiyle çalışıyoruz. Böylelikle parklarımız, bölge sakinlerimizin çocuklarıyla daha keyifli vakit geçirebilecekleri bir yer olacak. Yapılan çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesileyle tekrardan hatırlatmak isterim ki; mecbur kalmadıkça evlerimizden çıkmıyoruz. Önlemlere hassasiyet gösteren bütün hemşehrilerime teşekkür ediyor, yaptığımız parkları pandeminin bitmesiyle sağlıklı günlerde kullanmalarını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini “Tabiat bize bir emanettir. Bundan dolayı gelecek nesillere daha yeşil bir Kocasinan oluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz” diyerek noktaladı.