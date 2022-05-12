Kocasinan Şimşekspor, U18 Türkiye Şampiyonası içinNevşehir'e gitti

Kademe müsabakaları 75 ilden 116 takımın katılımı ile başlıyor. Şampiyonada Kayseri'yi temsil edecek olan takımlardan biri olan Kocasinan Şimşekspor, ilk grup maçları için bugün Nevşehir'e gitti.

Müsabakalar 6'şar takımlı 18 grupta 12-15 Mayıs 2022 tarihlerinde, 4'er takımlı 2 grupta ise 13-15 Mayıs 2022 tarihlerinde olmak üzere toplam 20 grup merkezinde oynanacak. Maçlar İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Çanakkale, Yalova, Kütahya, Manisa, Muğla, Afyonkarahisar, Adana, Kahramanmaraş, Nevşehir, Malatya, Diyarbakır, Muş, Rize, Ordu, Tokat, Kastamonu ve Zonguldak grup merkezlerinde yapılacak. Kayseri'yi temsil edecek olan Kocasinan Şimşekspor, Nevşehir Grubu'nda yer alacak. Kocasinan Şimşekspor'un maç programı şöyle:

13 Mayıs Cuma 16:00 Kırşehir Mucur Gücü Spor, 14 Mayıs Cumartesi 14:00 Adana Gençlerbirliğispor, 15 Mayıs Pazar 11:00 Final, 1. kademe müsabakaları sonunda grup birincisi olacak 20 takımın katılımıyla 4 grup merkezinde 2. kademe müsabakaları oynanacak. 2. kademe müsabakaları sonunda gruplarında birinci olan 4 takım, final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.