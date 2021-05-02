Koramaz Vadisi'nde bisiklet heyecanı

Bisiklet Federasyonu tarafından ilimizde düzenlenen Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları Koramaz Vadisi'nde yapıldı.

Koramaz Vadisi Vekse Bölgesinde yapılan yarışlarda sporcular doğal güzellikler arasındaki zorlu parkurda mücadele ettiler. Yarışlar dereceye giren sporculara madalya takdimi ile son buldu. Madalya törenine katılan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı sporcuları tebrik etti.