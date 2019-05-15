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Kurumlar arası Voleybol Turnuvası tamamlandı

Develi’de düzenlenen Kurumlar arası Voleybol Turnuvası oynanan final maçı ile tamamlandı.

Develi'de düzenlenen Kurumlar arası Voleybol Turnuvası oynanan final maçı ile tamamlandı.


Final maçında Belediye Gençlikspor ile Ömer Mavi Ortaokulu karşı karşıya geldi ve rakibini 3-1 mağlup eden Ömer Mavi Ortaokulu şampiyon oldu.


Develi Spor Salonunda oynanan final karşılaşmasını Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak ve Kayseri Voleybol İl Temsilcisi Halil Dicle izledi. Maçların ardından dereceye giren takımlara kupaları takdim edildi.


Dereceye giren takımlar


1. Ömer Mavi Orta Okulu


2. Belediye Gençlik Spor


3. Emniyet Güçleri


4. Ayhan Yıldırım Anadolu Lisesi

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