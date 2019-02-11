Macaristan Ankara Büyükelçisi Kiss, "Kayseri'nin gelişmesinin birebir şahidiyim"

Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliği görevini devreden Gabor Kıss veda ziyaretleri kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa çelik'i ziyaret etti. Ziyarette görevler bitse de dostlukların baki kalacağı vurgulandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, veda ziyaretleri kapsamında Kayseri'ye gelen Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Gabor Kiss'i Başkanlık girişinde karşıladı. Büyükelçi Gabor Kıss'in Başkan Mustafa Çelik'i ziyaretine Macaristan'ın Kayseri Fahri Konsolosu Osman Şahbaz da katıldı.

Konuk Büyükelçiyi Kayseri'de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Başkan Çelik, “Görevi süresince Sayın Büyükelçi ile Kayseri ve Macaristan'da görüştük. İkili ilişkilerin gelişmesindeki üstün gayretleri nedeniyle kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

“GÖREVLER BİTSE DE DOSTLUKLAR BAKİ”

Konuşmasında ekonominin diplomasinin önünde geldiğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, sözlerine şöyle devam etti: “Ticari işbirlikleriyle güçlü diplomatik ilişkiler kurulabiliyor. Diplomasının daha güçlü olması için ticari işbirliklerinin yapılması amacıyla Büyükelçimiz önemli gayretler gösterdi. Bundan sonraki hayatında kendisine başarılar diliyoruz. Görevlerimiz bitse de dostluklarımız baki kalacak.”

Veda ziyareti kapsamında Kayseri'ye gelen Büyükelçi Gabor Kiss de Başkan Çelik'e özellikle teşekkür etmek için ilimize geldiğini belirtti. Başkan Çelik'in pratikliğine vurgu yapan Gabor Kiss, “Sizinle vedalaşmak için gelmeyi yürekten arzu ediyordum. İki ülke arasındaki ekonomik, sosyal kültürel bağların gelişmesinde çok ciddi katkılarınız oldu. Bu yüzden size teşekkür etmeden veda etmem mümkün olmazdı. Kayseri'ye ilk kez 2012'de gelmiştim. O yıldan beri şehrin gelişmesini birebir gözlemliyorum. Dostlarımın bu şehri büyütüp geliştirdiğinin birebir şahidi benim. Çok pratik bir Başkansınız. Şehrinizi de böyle yönetiyorsunuz. Daha önce geldiğimde büyük bir ekranda şehri nasıl yönettiğinizi göstermiştiniz. Ben bir başka yerde böyle bir şey görmemiştim. Sizinle çok güzel hatıralarım var. Sizin anlattıklarınızdan çok etkilenmiştim. Enerji, dinamizm ve başarılarınız hiç değişmeden devam etsin. Ailenizle beraber Budapeşte'de sizi misafir etmek istiyorum” diye konuştu.

Sıcak ve samimi bir ortamda geçen ziyarette karşılıklı hediyeler de verildi.