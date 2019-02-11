Macaristan Ankara Büyükelçisi Kiss'ten KAYSO'ya Veda Ziyareti

Macaristan Ankara Büyükelçisi Gabor Kiss Türkiye'deki görevinin sona ermesi nedeniyle, Türk-Macar İşadamları Derneği Başkanı Ve Macaristan Kayseri Fahri Konsolosu Osman Şahbaz'la birlikte KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci'ye veda ziyaretinde bulundu.

Yemeğe Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy'la birlikte KAYSO Meclis Başkanlık Divanı ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Macaristan Büyükelçisini KAYSO'da ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getiren KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, “Büyükelçi iki ülke arasında çok güzel başarılı çalışmalara imza attı. Şehrimizi ve odamızı birkaç kez ziyaret etti. Biz de KAYSO olarak Macaristan'a bir seyahat gerçekleştirdik. Her şeyden önce güzel bir dost kazandığımızı düşünüyorum. Bundan sonrada iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişerek devam etmesi adına işbirliğimiz devam edecek. Hizmetlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum” dedi.

Macaristan Ankara Büyükelçisi Gabor Kiss ise, görev süresince, Macaristan ile Türkiye arasında ticari, ekonomik, kültür, eğitim ve sanat başta olmak üzere birçok alanda ikili ilişkileri geliştirmek için elinden gelen gayreti gösterdiğini belirterek, ev sahipliğinden dolayı Başkan Büyüksimitci'ye teşekkür etti.