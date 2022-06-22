Marketçiye ‘pazarlamacı' dayağı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iddiaya göre market sahibinin şikayeti üzerine işten çıkarılan pazarlamacının iş yerini bastığı anlar marketin güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Mimsin Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre bir şirkette pazarlamacılık yapan bir kişi ile market sahibi arasında anlaşmazlık yaşandı. Market sahibinin şikayeti üzerine işten çıkarılan pazarlamacı, daha sonra iş yerine gelerek market sahibine dehşeti yaşattı.

Yumrukların havada uçuştuğu kavga ise kayıtta olan market kameralarına saniye saniye yansıdı.