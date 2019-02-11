Meclis üyesinden kimsesizler yararına sergi

Serginin açılışı Büyükşehir Belediyesi sergi salonunda Meclis Toplantısı öncesi yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, hem serginin açılışını yaptı hem de ilçe belediye başkanları ile birlikte tablo satın aldı.

Büyükşehir Belediyesi'nin AK Partili Meclis Üyesi Suna Çakır'ın yağlıboya tablolardan oluşan resim sergisinin açılışına Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de katıldı. Meclis Üyesi Çakır, açılış sırasında sergide yer alan tabloların satışından elde edilecek gelirin öksüz ve yetim çocuklar için harcanacağını belirtti. Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik de Suna Çakır'a bu anlamlı sergi için teşekkür etti ve “Rabbim nice hayırlı işler için gayretle çalışmayı nasip etsin” diye konuştu.

Açılışın ardından Başkan Mustafa Çelik, İlçe Belediye Başkanları ve meclis üyeleri ile birlikte sergiyi gezdi. Başkan Çelik ile Melikgazi, Kocasinan ve Talas Belediye Başkanları da tablolardan alarak kimsesiz çocuklara destek verdiler.