Melikgazi arabalı sinema günlerinde sürpriz evlilik teklifi

Korona virüs salgını nedeniyle uzun süredir evlerinden çıkamayan, sosyal ve sanatsal faaliyetlerden uzak kalanlar için 'Arabalı Sinema Günleri' etkinliği başlatan Melikgazi Belediyesi üçüncü film gösterimi ile programa devam ediyor. Etkinliğin 3'üncü gününde arabalı seyircilere film izletildi. Etkinliğe renkli nostaljik Vosvoslar da eşlik etti.

Farklı renkli bir etkinliğe sahne olan 'Arabalı Sinema Günleri'nde evlilik teklifi sürprizi yaşandı. Herkes filmin başlamasını beklerken, Fatih Usta'nın hazırladığı sürprizle ekranda 'Benimle evlenir misin Merve' yazısı belirdi.

Çiftlere nikâhlarını kıyma sözü de veren Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Her şeyden önce yeni adım atacağınız bu evliliğin sağlık mutluluk ve huzur içinde devam etmesini temenni ediyorum. İnşallah nikahınızı da kıymak mutlu gününüze ortak olmak isteriz. Sağlıklı ve sevgi dolu geçireceğiniz güzel günler, mutluluklar diliyorum. Bu pazar da çocuklarımızı mutlu edecek film arabalı sinema günlerimizde izlettirilecek. Kadir Has Stadyumu Otoparkında saat 21.00'de gerçekleştireceğimiz etkinlikte Türk yapımı çizgi film serisi Rafadan Tayfa'nın yeni macerası, ‘Rafadan Tayfa Göbeklitepe' filmi gösterimde olacak. Rezervasyon için lütfen 0530 253 91 91 numaralı Whatsapp hattımız üzerinden iletişime geçmeyi unutmayın” dedi.