Melikgazi'de ‘Kalite Yönetim Toplantısı'

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) uzmanları Melikgazi Belediyesi'nde izleme denetiminde bulunarak birim müdürlerine kalite yönetim sistemi hakkında bilgi verdiler.

Sağlık, eğitim, kültür, sanat, spor gibi birçok alanda ilçe sakinlerine en kaliteli hizmeti sunmak için çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Belediye hizmetlerinde ve yönetiminde her zaman kaliteye önem veriyoruz. Belediyemizde uzun yıllardır TSE 9001 kalite yönetim sistemi uygulanmaktadır. Kalite Yönetim Sistemi ile vatandaşın daha kaliteli hizmetler alması, her birimin ve her personelin standart hizmet sunmasını amaçlanıyor. Yapılan izleme ziyaretleri ile dışarıdan bir göz olarak eksikliklerimizin fark edilmesine büyük katkılar sağlanıyor. Bu konuda gayret eden herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bu yönetim sistemleriyle yaptığımız hizmet standartlarının daha üstüne çıkararak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kalite Yönetim Sistemini bütün personelimizin desteklemesi sağlanabilir. Hedefimiz hizmet standardını yükseltmek ve insanlarımızın memnuniyetini artırmak. Bu tür denetimlerin faydaları olduğuna inanıyoruz. Belediyemizde TSE EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi uygulanmaktadır” dedi.

TSE uzmanları gün boyunca belediye birim müdürlüklerinde gözetim tetkiki yaparak çalışmaları gözlemlediler.