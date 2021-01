MHP İl Başkanı ve Ülkü Ocakları'ndan KGC'ye ziyaret

MHP İl Başkanı Serkan Tok ve Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Ali Çelik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni (KGC) ziyaret etti.

Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren KGC Başkanı Veli Altınkaya yaptığı açıklamada; "Ülkü ocakları yakın siyasi tarihimizin gençleri üzerinde oluşturduğu önemli sivil toplum kuruluşlarından bir tanesi. 1980'li yıllar öncesinde lisede, ortaokulda ve üniversitede okurken ülkü ocağını yakından tanıyanlardanım. Ülkü ocakları milli ve manevi değerlere bağlı bir neslin yetişmesine gayret gösteren önemli kuruluşlarımızdan bir tanesidir. Bunu sadece ülkü ocakları için değil bu manada Türkiye'de ne kadar gençlerimiz üzerinde geleceğimiz adına faaliyet gösteren gönüllü kuruluş var ise onların hepsi için aynı şeyi söyleriz. Ben ülkü ocakları başkanımızı gazeteciler adına cemiyetimizde ağırlamaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum" dedi.

MHP İl Başkanı Serkan Tok ziyarette yaptığı açıklamada; "Bütün gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü, şahsım adına, partim adına, yönetimim adına kutluyorum. Her zaman söylediğim bir ifade var. Ben yılar içerisinde, bu teşkilatlar içerisinde hizmet ettim. Bu hizmet ettiğim süre içerisinde her zaman gazeteci arkadaşlarımla her türlü birliktelik yaşadım ve bunu da doğru bir hamle olarak gördüm. Çünkü gazeteciler toplumun önünde olan kişilerdir, tıpkı siyasilerin olduğu gibi. Siyasiler ve gazeteciler her ne kadar birliktelik ruhu gösterirler ise toplum, millet, halk bundan bir o kadar fayda görmüştür. Çünkü toplumun önünde olmak, gerek eğitimiyle, gerek görgüsüyle, gerek bilgisiyle, gerek giyim kuşam tarzı ile her şeyi ile söyleyebilirsiniz bunu, toplumun sürükleyicisi olmak demektir. Toplumun doğru bilgi edinebilme hürriyetini sağlayan kişiler olmanız dolayısı ile bu hem toplumumuzun, hem kültürel gelişmemizin, hem doğru bilimsel alanda da gelişmemizi sağlanması noktasında sizler öncü kuvvetlersiniz. Bu nedenle sizlerle çalışma hayatım içerisinde her zaman belirli bir yakınlık içerisinde bulundum. Bu yakınlıkla doğal olarak faydalı işler yaptığımızı düşünüyorum. Çünkü biz de Milliyetçi Harekat Partisi olarak, gerek ilçe başkanlığı dönemimizde, gerek ülkü ocakları il başkanlığı dönemimde, gerekse şimdiki MHP il başkanlığı görevimde sizlerin faydasını şu şekilde gördüm; Genel başkanımız, liderimizin bizlere ulaştırmış olduğu bütün talimatları sizler vasıtası ile anında, hızlı bir şekilde en ücra köydeki bir vatandaşımıza kadar sizler ulaştırdınız. Bu nedenle ben her zaman sizi bir yol arkadaşı olarak gördüm. Bu yol arkadaşlığının devamından her zaman onur duyduğumu belirtmek istiyorum" şeklinde konuştu. Başkan Tok ayrıca pandemi dönemi olması dolayısıyla vatandaşlardan maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymasını; ayrıca su kullanımında daha dikkatli olunmasını istedi.

Ülkü Ocakları İl Başkanı Ali Çelik ise açıklamasında; "Türkiye için ülkü ocakları olmazsa olmaz bir nitelik taşımaktadır. Çünkü Müslüman Türk Gençliğinin Türkiye'ye yakışır bir nitelik kazanabilmesini sağlamanın yolarından bir tanesi ülkü ocaklarından geçmektedir. Biz bu hassasiyet ile mücadelemize devam ediyoruz. Allah'a çok şükür güzel de yol kat ettik. Bugüne gelene kadar geçen süre içerisinde en başta ülküdaşlarımız, büyüklerimiz, abilerimiz bunun en güzel örneğini teşkil etmektedir. Liderimiz Devlet Bahçeli'nin de bu konudaki özellikle Müslüman Türk gençliğinin milli şuurlar yetişmesi hususundaki gayreti ve çabası kesinlikle göz ardı edilemez. Biz de bu hassasiyetle elimizden gelen mücadeleyi, gayreti devam ettiriyoruz. Malumunuz 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü olması hasebi ile Türk Milletinin menfaatleri urunda mücadele eden, Türk Milletinin en doğru bilgiyi alabilmesine vesile olan sizlere, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Sizler var olduğunuz müddetçe bizlerde güç bularak mücadelemizde daha çok azimle, gayretle, çabayla yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.