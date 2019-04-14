İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Mustafa Kaplan: “Uzun süredir yenilmeyen Kayserispor'u yenmek mutluluk verdi"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, İstiklal Mobilya Kayserispor karşısında alınan galibiyet sonrasında yaptığı açıklamasında, “Uzun süredir yenilmeyen Kayserispor’u sahasında yendiğimiz için mutluyuz” dedi.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, İstiklal Mobilya Kayserispor karşısında alınan galibiyet sonrasında yaptığı açıklamasında, “Uzun süredir yenilmeyen Kayserispor'u sahasında yendiğimiz için mutluyuz” dedi.


Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında MKE Ankaragücü, deplasmanda Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, “Hikmet Hocanın yardımcı antrenörlüğünü yaptım. Uzun bir süre yenilmeyen Kayserispor'u kendi sahasında yenmek mutluluk verdi. Biz iyi bir aile olduk. İki oyuncumuzun olmamasından sonra oyunda olan arkadaşlarımız da iyi oynadı. Bitti denilen Ankaragücü yaşıyor ve devam ediyor. Biz devam edeceğiz. Konyaspor maçına hazırlanmak istiyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.