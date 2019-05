Özel çocukların şenliği yoğun ilgi gördü

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, “Özel çocuklarımız bizim birinci önceliğimizdir” dedi.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası dolayısıyla Özel Çocuklar Çocuk Oyunları Şenliği düzenlendi. Talas Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen şenliğe, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Kaymakamı Zekeriya Güney, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ve davetliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şenliğin açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci; “Özel eğitim, özel çocuklarımız bizim birinci önceliğimizdir. Engelliler Haftası, engelleri ortadan kaldırma haftasıdır. Çocuklarımızın önleri açıldığında ve eğitildiğinde onların her şeyi başarabileceklerini biliyoruz. Onların hayatını güzelleştirmek için yapılabilecek her şeyi yapma azim ve kararlılığındayız. Bu manada ülkemizde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde gerçekleşen çalışmalardan dolayı kendilerine teşekkür ederiz. Bakanlığımızda bu konuya verdiği önemle eğitim ve öğretim hizmetlerinde her türlü maddi kaynaklarını çocuklarımızı eğitmeye harcamaktadır. Bundan sonrada bu çaba devam edecektir” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili ise; “Bu hafta Engelliler Haftasıdır ve bütün Türkiye'de kutlanıyor. Bu kutlamayı geçen hafta Cuma günü Urfa'da başlattık ve oradaki öğrencilerimizin neler başardığını görünce ‘Bütün suç bizim' diye düşündük. Bütün suçu kendisini engelli görmeyenlerde aramak lazım. Çünkü onların engellerini bizim kaldırmamız gerekiyor. Eğer biz onların engellerini kaldırabilirsek onların neler başarabileceğini de göstermiş oluyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak Kayseri'de özel eğitimle ilgili bir sorunumuz yok. Özel eğitim okullarımızda iyileştirmeler yaptık ve uygulama evleri açarak teknolojiyle donattık. Gereken her şeyi yaptık ama en önemlisi bizim öğretmenlerimizdir. Çünkü bizim öğretmenlerimiz çocuklarımıza fedakarca hizmet ediyorlar. Öğretmenliği aşan bir yaklaşımla hizmet ediyorlar” şeklinde konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, “Bu sevgili yavrularımız bizim için önemlidir. Bir anne olarak, öğretmen olarak veya yerel yönetici olarak her şeyden önce yaradılışların en şereflisi insana hizmet etmek önemlidir. Bu güzel yavrularımızın hizmetkarı olmak hepimiz için birer ibadet vesilesidir. Ramazan ayındayız. İnşallah hepimiz bu güzel ayın feyzinden ve bereketinden faydalanırız. Asıl gönülleri ihya eden, bu güzel yavrularımızın gönlünde yer eden, onlara fırsat verildiğinde neler yapacaklarını gördüğümüzde toplumda herkesin kazandığını görürüz. O açıdan hiç kimseyi hor görmeden, hiç kimseyi dışlamadan ve hiç kimseyi ötekileştirmeden tüm kardeşlerimize sahip çıkmak bizim özellikle dikkat etmemiz gereken alanlardır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından özel öğrencilerin hazırladığı gösteriler, katılanlardan tam not aldı.