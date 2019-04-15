Pınarbaşı'na doğalgaz müjdesi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ve MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok ile birlikte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i ziyaret eden Pınarbaşı Belediye Başkanı Memduh Uzunluoğlu doğalgazın sözünü aldı.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ve MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok ile birlikte bir dizi temaslarda bulunmak için Ankara'da bulunan Belediye Başkanı Memduh Uzunluoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile de görüştü. Bakan Fatih Dönmez'den ilçeye doğalgaz talebinde bulunan Uzunluoğlu, sözü aldı. Bakan Fatih Dönmez'in yetkili kurumları görevlendireceği öğrenildi. Sevdalarının Pınarbaşı olduğunu söyleyen Başkan Uzunluoğlu, "Çok çalıştık, gayret ettik. Göreve geldikten sonra ilçemizin ihtiyaçlarını gidermek için kolları sıvadık. Ankara'ya gelerek devlet büyüklerimizi ziyaret ettik. Bu ziyaretler kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i ziyaret ettik. Kendileri yetkili kurumları bu konuda görevlendireceğini söyledi. İlçemize Doğalgaz'ın gelmesi için çalışacağız. Pınarbaşı için daha çok işimiz" dedi.