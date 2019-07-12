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Polis, Subay, Özel Harekat ve Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarına Develi'de Komando Eğitimi

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü,Develi Kaymakamlığı ve Develi Belediyesi subay, astsubay, özel hareket, polislik ve beden öğretmenliğine hazırlanan gençlerin sporda başarılı olabilmesi için "Hayaliyle yaşıyorum Hedefime Koşuyorum Projesi"kapsamında eğitimler devam ediyor.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü,Develi Kaymakamlığı ve Develi Belediyesi subay, astsubay, özel hareket, polislik ve beden öğretmenliğine hazırlanan gençlerin sporda başarılı olabilmesi için "Hayaliyle yaşıyorum Hedefime Koşuyorum Projesi"kapsamında eğitimler devam ediyor.


Hayaliyle Yaşıyorum Hedefime Koşuyorum projesindeki eğitimler adeta komando eğitimlerini aratmıyor.


Beden Öğretmenliğine hazırlanan Beyzanur Şahin, "Hayaliyle Yaşıyorum Hedefime koşuyorum projesiyle Beden eğitimi öğretmenliğine hazırlanıyorum,bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi


Öğrencilerden Ahmet Yıldız, "Öncelikle bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, parkurları saniye tutarak geçiyoruz burada adeta komando eğitimi alıyoruz" diye konuştu.


Proje Koordinatörü Özben Şimşek, "Hayaliyle yaşıyorum hedefime koşuyorum projesiyle gençlerimizi kurmuş oldukları hayallere koşmalarına adım atmalarında destek oluyoruz" dedi.

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