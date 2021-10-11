Rektör Çalış'dan ERAGEM Ekibine Teşekkür Ziyareti

Dr. Mustafa Çalış, ERÜ Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (ERAGEM) Covid-19'a karşı geliştirilen yerli aşı TURKOVAC'ın Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Üstün Başarı Ödülleri kapsamında Topluma Hizmet Ödülü'ne layık görülmesinden dolayı ERAGEM ekibini ziyaret ederek teşekkür etti.

Geçtiğiniz günlerde ERÜ tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen, Sağlık Bakanlığı ve TÜSEB desteğiyle Faz-3 çalışmalarına devam edilen TURKOVAC, Yükseköğretim Kurulu tarafından üstün başarı ödülleri kapsamında Topluma Hizmet Ödülü'ne layık görülerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış'a tevdi edilmişti. Bu kapsamda ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, ERAGEM Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve ekibine bir teşekkür ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette konuşan ERAGEM Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, ziyaretlerinden dolayı Rektör Çalış'a teşekkür etti. TURKOVAC çalışmalarında en büyük destekçilerinin Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış olduğuna dikkat çeken Özdarendeli, “Böyle onurlu bir ödül almaktan dolayı gururluyuz” dedi. Rektör Çalış ise konuşmasında ERAGEM ekibini çalışmalarından dolayı tebrik etti. Her yıl YÖK tarafından düzenlenen 'Üstün Başarı Ödülleri' kapsamında bu yıl Topluma Hizmet Ödülü'nün Erciyes Üniversitesi tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen TURKOVAC Aşısının layık görüldüğünü hatırlatan Rektör Çalış, şunları kaydetti:

"Üstün Başarı Ödülleri kapsamında üniversitemize layık görülen Topluma Hizmet Ödülü dolayısıyla başta YÖK Başkanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımıza bizler teşekkür ediyoruz. En büyük teşekkürü de asıl bu işin mimarları olan Prof. Dr. Aykut Özdarendeli hocamıza ve ekibine ediyoruz. Bugünde bu gurur ve sevinci birlikte yaşamak için onlar ile bir araya geldik. En büyük teşekkürü ekipteki genç arkadaşlarımız hak ediyor. Vatanımıza, milletimize ve üniversitemize bu gururu yaşattıkları için çok teşekkür ediyor, başarılar diliyorum.”

Konuşmaların ardından Rektör Çalış, ERAGEM ekibi ile hatıra fotoğrafı çektirdi.