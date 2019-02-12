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Saadet Partisi İl Başkanı Nuri Ürkündaş oldu

Saadet Partisi İl Başkanı Mahmut Arıkan’ın Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklanmasının ardından yeni il başkanı olarak Nuri Ürkündaş il başkanı olarak atandı.

Saadet Partisi İl Başkanı Mahmut Arıkan'ın Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklanmasının ardından yeni il başkanı olarak Nuri Ürkündaş il başkanı olarak atandı.


Saadet partisinde 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde İl başkanlığını yürütecek isim Nuri Ürkündaş oldu. Mahmut Arıkan'dan boşalan başkanlık koltuğuna, genel merkez tarafından Saadet Partisi Kayseri Teşkilat Başkanlığını yürüten Nuri Ürkündaş atandı.

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