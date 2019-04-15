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Sahabiyespor Voleybol Erkeklerde yarı finalde

Simge Elektronik Sahabiyespor Yıldız Erkek Voleybol takımı Nevşehir’de yapılan grup maçlarında rakiplerini tek tek geçerek adını yarı finale yazdırdı.

Simge Elektronik Sahabiyespor Yıldız Erkek Voleybol takımı Nevşehir'de yapılan grup maçlarında rakiplerini tek tek geçerek adını yarı finale yazdırdı.


Nevşehir'de yapılan grup müsabakalarında rakipleri Aksaray'ı 3-0, Nevşehir'i 3-0 ve Karaman 3-1 ile geçen Simge Elektronik Sahabiyespor Erkek Voleybol takımı yarı finale yükselerek büyük bir başarıya imza attı.


16-19 Mayıs 2019 tarihlerinde yapılacak olan yarı final maçları öncesi çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Simge Elektronik Sahabiyespor, yarı final müsabakalarından umutlu.

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