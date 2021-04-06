Sedat Kılınç Kayseri Gençlerbirliği milli oyuncuyu ranklerine kattı

Futbol Ligi ekiplerinden Sedat Kılınç Kayseri Gençlerbirliği, yeni sezon öncesinde kadrosunu önemli bir isim ile güçlendirdi. Kayseri ekibi, milli futbolcu Merve Aladağ ile anlaşmaya vardı.

17 Nisan'da başlayacak olan karşılaşmalar öncesinde çalışmalarını aralıksız şekilde sürdüren Sedat Kılınç Kayseri Gençlerbirliği ekibi, kadrosunu takviye etmeye devam ediyor. Son olarak Karadeniz Ereğli Belediyespor forması giyen milli oyuncu Merve Aladağ ile anlaşma sağlayan ekipte önümüzdeki günlerde yeni transferlerinde açıklanacağı belirtildi. Forvet mevkiinde oynayan 28 yaşındaki Merve Aladağ, milli takım forması da giydi. Aladağ, Karadeniz Ereğli Belediyespor, Kireçburnu, Ataşehir Belediyespor, Altınşehir Lisesi ve Malatya Gençlikspor gibi önemli takımların formasını da giydi.