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Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 1.Hafta

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 3.

Bölge 5.Grupta oynanan Kayseri derbisinde Talasgücü Belediyespor ile Kayseri Emar Grup FK karşı karşıya geldi. Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha oynanan zorlu doksan dakika sonunda kazanan 1-0 Kayseri Emar Grup FK oldu.


Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha


Hakemler: Burak Altınel, Turan Çelik, İbrahim Çolak


Talasgücü Belediyespor: Ayhan Öztürk, Recep Daylak, Canberk Soykuvvet, Ramazan Taş, (Mert Tolun dk.75), Recep Yaşar, (Abdulkadir Kaplan dk.70), Mustafa İlkay Kartal, Necati Önal, Doğancan Akkaya, (Bilal Kılıç dk.75), Tugay Tiryaki, (Furkan Ulus dk.86), Furkan Camcı, Burak Öztürk


Kayseri Emar Grup FK: Volkan Tercan, Onur Kaya, Ali Yakup, Mehmet Şükrü Önder, (İliyaz Işık dk.66), Nizamettin Akgül, (Engin Pilavcı dk.82), Ahmet Keleş, Barış Aysu, Kaan Yüksel, Çağatay Polatdemir, Kaan Akar, (Emre Özden dk.82) Ercan Çiftçi, (Bulut Akbaş dk.60)


Gol: Nizamettin Akgül dk.23 (Kayseri Emar Grup FK)

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