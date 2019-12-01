İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Amatör Küme'de 11. hafta tamamlandı

Kayseri Süper Amatör Küme’de 11.

Kayseri Süper Amatör Küme'de 11. hafta maçları tamamlandı. Develispor'un liderlik koltuğunu koruduğu haftada en farklı galibiyeti Demirspor'u 8-2 mağlup eden Sağlıkspor elde etti.


Bu sezon 14 takımın kıyasıya mücadelesine sahne olan Kayseri Süper Amatör Küme'de 11. hafta maçları tamamlandı. İlk yarıda son haftalara girilirken bu hafta Kocasinan Ülküspor'a 2-0 yenilen Develispor liderliğini korudu. Haftanın en kârlı takımı Buğdaylıspor'u 3-0 yenerek lider ile arasındaki puan farkını 2'ye düşüren Gençlerbirliği oldu. Bu sezon şampiyon olan takımın BAL için baraj maçı oynayacağı ligde son 4 sırayı alan takımlar ise küme düşecek. Süper AmatörKüme'de 11. haftada alınan sonuçlar ise şöyle:


T.Gayrimenkul-Özvatan Gençlik: 1-1


Kocasinan Ülküspor-Develispor: 2-0


Sağlıkspor-Demirspor: 8- 2


Kocasinan inan Şimşek-Talas Anayurt: 2-1


Gençlerbirliği-Buğdaylıspor: 3-0


Yolspor-Hacılar Erciyesspor: 0-2


Esen Makine Belsin-Kayseri Şekerspor: 4- 1

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.