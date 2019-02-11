Sur içi Kentsel Gelişim Meclis gündeminde

Sur İçi Kentsel Gelişim Projesi olarak adlandırılan ve Camii Kebir ile çevresini de kapsayan proje Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'nda da ele alındı. Başkan Çelik, projenin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte çok hızlı bir şekilde yapılacağını açıkladı.

Büyükşehir Belediye Meclisi, Başkan Mustafa Çelik yönetiminde toplandı. Meclis toplantısında 41 madde görüşülerek karara bağlandı.

Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili olarak sınırları belirlenen alanlarda Bakanlıklar, TOKİ ve Milli Emlak ile protokoller yapılması için yetki verilmesi konusu da görüşüldü. Görüşmeler sırasında iki önemli dönüşüm projesi hakkında açıklamalar yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Sur İçi Kentsel Gelişim Projesi ve Kayseri Mahallesi'nin devamı projelerinde TOKİ ile birlikte çalışacaklarını belirtti.

Yoğunburç, Kiçikapı, Düvenönü ve Meydanın çevrelediği Cami Kebir ve çevresini de kapsayan bölge için önemli bir proje hazırladıklarını vurgulayan Başkan Mustafa Çelik, “Projemizi Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a Kayseri ziyaretinde sunduk. Çok uygun buldu ve yerinde de incelemek istedi. Büyükşehir Belediyesi ile TOKİ'nin kol kola olması halinde projenin çok daha hızlı tamamlanacağını belirtti. Sayın Bakanımıza bu desteği için çok teşekkür ediyorum. Bu proje Kayseri için çok önemli bir proje. İkinci projemiz de Kayseri Mahallesi'nin 2. Etabı ile ilgili. Hatıroğlu Camii ve Kayseri Mahallesi arasında kalan bölgeyle ilgili de güzel bir proje hazırladık. O bölgeye değer katacak olan projemizi de Sayın Bakanımız çok beğendi. Bu projede de Bakanlığımızla birlikte çalışacağız” dedi.

Başkan Çelik'in açıklamalarının ardından konuyla ilgili madde oybirliği ile kabul edildi. Büyükşehir Belediye Meclisi gündeminde bulunan 41 maddenin tamamını oybirliği ile karara bağladı.