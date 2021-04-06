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Talas Belediyesi'nden şehit yakınları ve gazilere mezar tahsisi

Talas Belediye Meclisi’nin aldığı kararla gazi eşleri ile şehitlerin anne-baba ve eşlerine ücretsiz mezar tahsisi yapılacak.

Talas Belediye Meclisi'nin aldığı kararla gazi eşleri ile şehitlerin anne-baba ve eşlerine ücretsiz mezar tahsisi yapılacak.


Talas Belediye Meclisi'nin Nisan ayı olağan toplantısında oy birliği ile alınan karar gereği Talas'ta ikamet eden gaziler ile şehitlerin eşleri ve anne-babalarına ücretsiz mezar tahsis edilecek.


Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi'nin talebi üzerine yapılan değerlendirmede, talep edilmesi ve vefatları halinde gazi eşleri ile şehitlerin anne-babaları ve eşlerine ücretsiz mezar tahsis edilmesi karara bağlandı.


Önceki uygulamada sadece gazilere ve şehitlere ücretsiz olarak mezar tahsis edilebiliyordu. Alınan kararla gazilerin eşlerine ve şehitlerin anne-babalarıyla eşlerine mezar tahsisi sağlanmış oldu.

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