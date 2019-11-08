Totoya CH-R'nin makyajlı kasası Toyota Aksoy Plaza'da

Türkiye'de üretilen yeni Toyota C-HR yeni tasarımlı araçları Toyota Aksoy Plaza'da yerini aldı. Plazayı ziyaret eden müşteriler, Toyota C-HR, RAW-4 ve Camry'nin test sürüşünü yapabilecek.

Türkiye'de üretilen Toyota C-HR'nin yeni makyajlı kasaları Totoya Aksoy Plaza'da yerini aldı. Toyota C-HR'nin motor seçenekleri arasında verimliliğiyle büyük bir beğeni toplayan 122 HP'lik 1,8 lt hibrit motor ve 116 HP'lik 1,2 lt turbo motoru bulunan araç, vatandaşların beğenisine sunuldu.

Toyota Plaza Aksoy Satış Müdürü Alper Onay, “2016'dan bu yana üretilmekte olan C-HR aracımız makyajlandı. Bundan sonraki müşterilerimiz için satışa sunduk ve satışlarımız devam ediyor. Bu aracımız hibrit olmasından dolayı devletimiz ÖTV indirimi sağlıyor. Normal şartlarda yüzde 100 ÖTV olması gerekirken şuan bu aracımızda yüzde 50 ÖTV indirimi uyguluyoruz. Aracımızda 8 renk mevcut. Yeni C-HR aracımızın test sürüş aracıda plazamıza geldi. Kayseri'deki ve çevre illerdeki tüm müşterilerimizi test sürüşüne davet ediyoruz. Bunun yanı sıra yeni RAW-4 hibrit ve Toyota'nın amiral gemisi yeni Toyota Camry hibrit araçlarımızında test sürüşü yapılabilmesi için 12/11/2019 tarihine kadar bayimizde hizmet vereceği bilgisini gururla paylaşıyorum. Tüm misafirlerimizi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.