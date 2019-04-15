Turizm Haftası Başladı

15-22 Nisan Turizm Haftası Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma töreni ile başladı.

Turizm konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla kutlanan 15-22 Nisan Turizm Haftasında, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Meydandaki törenin ardından Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ı makamında ziyaret etti.

Kayseri'nin turizm alanında gerektiğinden çok daha fazla pay alması gerektiğini belirten Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, “Turizm, biliyorsunuz ki ülkemiz için çok önemli bir sektör. Turizm, kendisiyle beraber birçok sektöre de katkı veren ve değer veren bir sektördür. Milyonlarca yerli ve yabancı turistin, turizm hareketlerinde ülke ekonomilerine ciddi katkı verdiğini hepimiz biliyoruz. Son yılarda ülkemizde de, turizm alanındaki yatırımlar ve gelişmeler ülke ekonomimize çok ciddi katkılar sağlıyor. Bizler Kayseri olarak, çalışma arkadaşlarımız, bakanlarımız ve acentelerimizle kısacası turizm sektörünün içinde olan herkesle Kayserimize turizm alanında değer katmak için, turizmden aldığımız payı arttırmak için çalışma ve gayret içerisindeyiz. Sahip olduğumuz kültürel ve tarihi değerler, doğal güzellikler ve var olan tesisler bizim turizmden çok daha fazla pay almamızı gerektiriyor. Şöyle bir baktığımız zaman, kayak merkezimize bu sene 2 milyonun üzerinde ziyaretçi gelmiş. Özellikle, Polonya'dan, Ukrayna'dan ve Rusya'dan kayak turizmi için hedeflediğimiz rakam 8 bin iken, şunu memnuniyetle ifade ediyorum ki 20 binleri aştık ve bunlar çok önemli rakamlar. Bugün, Kapadokya'ya gelen turistlerin birçoğu Kayseri havalimanını kullanıyor. Biz de yapacağımız çalışmalarla, bu ziyaretçileri burada bir gün daha nasıl fazla tutarız bunun hesabını yapmak zorundayız. Bunu sektörle, çalışma arkadaşlarımızla, siyasetçilerimizle hep beraber yapacağız. İnşallah 2019'da turizm sektöründe herkes, istediğini elde eder ve hem Kayseri'miz hem de ülkemiz çok güzel bir yıl geçirir” ifadelerinde bulundu.