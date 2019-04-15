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U21 Ligi 28.Hafta

U21 Liginin 28.

haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor sahasında oynadığı maçta Ankaragücü ile 2-2 berabere kalarak haftayı 1 puanla kapattı.


Stat: Sümer Stadı


Hakemler: Kerim Çataklı, İlknur Ülker, Abulkerim Dalgaç


İ.M.Kayserispor U21: Berke Kaya, Kürşay Kubilay Yeniay, Batuhan İlhan, İsmail Dayı, Serkan Yıldız, Recep Tayyip Göktepe, Burak Şeftali, Ahmet Zekeriya Kartali Selahattin Seyhun, Berkant Şahin Kök, Oktay Kuzuimam, (Bora Barlas dk 63)


MKE Ankaragücü U21: Mert Topuz, Uğur Samet Ünalır, Eyüp Doğan, Yunus Emre Ataol (Alperen Dikmeci dk 32), Oğuzhan Sert, Enes Karaoğlu, Orkun Erdoğan, Emre Ünal, Sırkı Ferdi İmdat (Berkan Demircioğlu dk 65), Furkan Anık, Alper Semerci (Nurettin Topu dk 90)


Goller: Selahattin Seyhun dk 18, Berkant Şahin Kök dk 55 (İstikbal Mobilya Kayserispor U21) Furkan Anı dk 45, Uğur Samet Ünalır dk 71 (MKE Ankaragücü U21)

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