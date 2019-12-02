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Yahyalıspor, Mersin'den puansız döndü

Yahyalıspor, ligin 11.

haftasında deplasmanda oynadığı maçta Mersin Büyükşehir Belediye Meskispor'a 2-1 mağlup oldu.


Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Yahyalıspor ligin 11.haftasını mağlubiyet kapattı. Mersin Toroslar Sentetik Suni Çim Sahada oynanan zorlu doksan dakikada rakibi karşısında iyi mücadele etmesine rağmen eli boş dönen Yahyalıspor haftalar sonrası mağlubiyetle tanıştı. Mersin Büyükşehir Belediye Meskispor karşısında Yahyalıspor'un tek golünü Süleyman Öztürk kaydetti. Son haftaların formdaki takımı Yahyalıspor aldığı bu mağlubiyetle 11.haftayı 12 puanda 9.sırada tamamladı. Yeşil-Beyazlılar ligin 12.haftasında sahasında Tüysüzspor'u konuk edecek.

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