İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yol uygulamasında 14 kaçak göçmen yakalandı

Kayseri’de polis ekiplerinin yaptığı yol uygulamasında durdurulan yolcu otobüsünde 14 kaçak göçmen yakalandı.

Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı yol uygulamasında durdurulan yolcu otobüsünde 14 kaçak göçmen yakalandı. Otobüsün 2 şoförü de gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Malatya yolu uygulama noktasında bir otobüs firmasına ait olduğu belirlenen 34 plakalı yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yapılan kontrollerde, Van'dan Ankara'ya gittiği belirlenen Afganistan uyruklu 14 kaçak göçmen yakalandı.


Şoför A.O. ve ikinci şoför S.G. gözaltına alındı. Araçta bulunan kaçak göçmenler ile ilgili işlemlerin devam ettiği bildirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından göçmen kaçakçılığı kanununa muhalefet suçundan adliyeye sevk edileceği bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.