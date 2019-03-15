Yol uygulamasında 14 kaçak göçmen yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı yol uygulamasında durdurulan yolcu otobüsünde 14 kaçak göçmen yakalandı. Otobüsün 2 şoförü de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Malatya yolu uygulama noktasında bir otobüs firmasına ait olduğu belirlenen 34 plakalı yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yapılan kontrollerde, Van'dan Ankara'ya gittiği belirlenen Afganistan uyruklu 14 kaçak göçmen yakalandı.

Şoför A.O. ve ikinci şoför S.G. gözaltına alındı. Araçta bulunan kaçak göçmenler ile ilgili işlemlerin devam ettiği bildirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından göçmen kaçakçılığı kanununa muhalefet suçundan adliyeye sevk edileceği bildirildi.