Zişan Gürsoy Karate Yıldızlar Kumite'de Türkiye Şampiyonu

Çanakkale'de düzenlenen Okullar Arası Karate Yıldızlar Türkiye Birinciliği müsabakalarında Kayseri'yi temsil eden Fatma Mustafa Hasçalık Ortaokulu öğrencisi Zişan Gürsoy büyük bir başarıya imza atarak Türkiye Şampiyonu oldu.

Okullar Arası Karate Yıldızlar Türkiye Birinciliği müsabakaları 11-12 Mayıs 2019 Tarihleri arasında Çanakkale'de Eceabat Spor Salonunda 35 ilden 260 sporcunun katılımıyla tamamlandı.

Müsabakalarda Kayseri'yi temsil eden Fatma Mustafa Hasçalık Ortaokulu öğrencisi Zişan Gürsoy Yıldız Kızlar Kumite 42 Kilogramda Türkiye Şampiyon oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Çanakkale'den Türkiye Şampiyonluğu ile dönen sporcuyu ve antrenörünü tebrik ederek başarılarının devamını diledi.