Aday öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim sona erdi

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında Kilis’e atanan aday öğretmenlere yönelik olarak düzenlenen 180 saatlik hizmet içi eğitim sona erdi.
2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında Kilis'e atanan aday öğretmenlere yönelik olarak düzenlenen 180 saatlik hizmet içi eğitim sona erdi.
Eğitim faaliyeti kapanış programında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Mehmet Emin Akkurt, aday öğretmenlere, öğretmenlik mesleğinin kutsal bir meslek olduğunu vurgulayarak tecrübelerini paylaştı.
Öğretmenlik mesleğini yaparken her öğrenciyle ilgilenilmesinin önemine değinen Akkurt, öğrencilerin hayatlarını olumlu yönde değiştirebilecek insanların öğretmenler olduğunu belirtti.
Programda söz alan Mehmet Temel Ortaokulu Müdürü ve Kilis Aday Öğretmen İl Koordinatörü Ahmet Eraslan ise adaylık süreci hakkında bilgi verdi.