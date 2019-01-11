Kilis Valiliği tarafından "Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Toplantısı" düzenlendi.

Kilis Valiliği tarafından bağımlılık ile mücadelede kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu sağlamak ilgili kurumlar tarafından uyuşturucu ile mücadele konusunda yürütülen faaliyet ve çalışmalar ile alınan önlemler değerlendirme toplantısı Alaeddin Yavaşça Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Toplantıda bir konuşma yapan, Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis'te kamu kurumlarının ortak çalışmaları sonucu bağımlılık yapan maddelerle mücadele büyük bir kararlılıkla sürdüğünü söyledi.

Vali Söytürk, Madde bağımlılığı tüm insanlığı özellikle gençleri ve çocukları ciddi manada tehdit eden toplumsal bir sorun olduğunu ifade ederek, “Gençlerimizi ve çocuklarımızı zararlı alışkanlıklardan, bağımlılık yapıcı maddelerden korunması amacıyla uyuşturucu kullanımını tamamıyla bitirene kadar mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Madde bağımlılığıyla mücadeleyi toplumun bütün kesimlerine yaymak gerekiyor. Özellikle okullarda öğrencilerimizin eğitilmesi bu konuda bilinçlendirilmesi gerekiyor. Toplumun bütün kesimlerine Madde bağımlılığının zararları anlatılması gerekiyor” dedi.

Yeşilay Kilis Şube Başkanı Ahmet Zorlu, Yeşilay olarak amacının hedeflerinin ve faaliyetleri içeren sunum yaptı.

Toplum Sağlığı Merkezi sorumlusu Dr. Mehmet Karakuzu da bağımlılık ile mücadele konusunda 2018 yılında yapılan çalışmalar, kamu kurumlarının yaptıkları çalışma ve faaliyetler ile 2019 yılında alınacak koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında sunum gerçekleştirdi.

Programa Kilis Valisi Recep Soytürk, Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı, Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman, Polateli Kaymakamı Mahmut Şener, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başaklıgil, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, İl Sağlık Müdürü Mehmet Metin Demir, Çalışma ve İŞKUR İl Müdürü Erdinç Çamlı, SGK İl Müdürü Abdulkadir Akkaş, Tarım ve Orman İl Müdürü Songül Kadıoğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer, Yeşilay Kilis Şube Başkanı Ahmet Zorlu ile daire amir ve müdürleri katıldı.