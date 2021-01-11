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Büyükelçisi Theresa Cutajar'dan Milletvekili Dülger'e ziyaret

Malta’nın Yeni Atanan Ankara Büyükelçisi Theresa Cutajar, AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger’i ziyaret etti.

Malta'nın Yeni Atanan Ankara Büyükelçisi Theresa Cutajar, AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger'i ziyaret etti.


AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Malta'nın yeni atanan Ankara Büyükelçisi Theresa Cutajar'ı TBMM Malta Dostluk Grubu Başkanı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ağırlamaktan onur duyduğunu ifade ederek, "Büyükelçi Cutajar ‘ın nezaket ziyaretinde Tarihi geçmişe dayanan Siyasi ve Ekonomik Türkiye - Malta ikili ilişkileri, Türkiye'nin AB üyelik süreci , tüm dünyayı kuşatan Covid 19 salgını ile mücadele, Turizm ve Göç ile ilgili konuları görüştük. İki ülke arasındaki dostluğun daim olmasını diliyor. Nazik ziyaretleri için Büyükelçi'ye teşekkür ediyorum” dedi.

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