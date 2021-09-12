Elbeylisporlu futbolculara tanışma yemeği

Elbeylispor'un Kilis 7 Aralık Stadyumundaki antrenmanına Elbeylispor Kulüp Başkanı Cemil Tekbaş ve Kulüp Müdürü Vedat Kurt ile birlikte gelen TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, Teknik Direktör İsa Kılıçoğlu ve futbolcular ile tanıştı. Çift kale maçı seyreden Kaplan, Daha sonra futbolculara bir akşam yemeği verdi.

Elbeylispor Kulüp Başkanı Cemil Tekbaş, yemekte yaptığı konuşmada, Bölgesel Amatör Liginde (BAL) iyi futbol oynayan bir ekip kurduklarını ifade ederek, “Biz futbolcularımıza ve teknik heyete ne söz verdik ise onu gerçekleştiririz. Bizim futbolcularımızdan tek isteğimiz sahaya çıkıp varını, yoğunu ortaya koyarak, futbol oynamalarıdır. Elbeylispor Onursal Başkanı Salahattin Kaplan, bize elinden gelen bütün imkanları sunuyor. Bizimde Onursal Başkanımızın bu yaptıkları karşısında sahaya çıkıp futbol oynamaktır. Genç bir ekip kurduk, bu yıl iyi futbol oynayan, çok koşan bir ekip kurduk. İnşallah, başarlı bir sezon geçiririz” dedi.

Elbeylispor Teknik Direktörü İsa Kılıçoğlu, Genç, çok koşan bir ekip kurduklarını ifade ederek, “Başkanlarımızın bize sağladığı ortam bir çok BAL liginde takımda yok. Bu nedenle başkanlarımızın yüzünü kara çıkarmamak için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Elbeylispor'u ilçe takımı olarak görmeyin, burası sizin için bir basamaktır. Takımızdaki futbolcular çok genç, önleri açık, eğer burada iyi futbol oynarlarsa daha büyük takımlara, daha üst liglerde oynarlar, bize güvenin insanları mahcup etmemiz gerekir” diye konuştu.