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GAP idaresi ile belediye arasında yeni bir proje daha

GAP İdaresi Başkanlığı ile Kilis Belediyesi arasında "Yaşlı Destek Merkezi" pilot uygulamasına ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.

GAP İdaresi Başkanlığı ile Kilis Belediyesi arasında "Yaşlı Destek Merkezi" pilot uygulamasına ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.


GAP İdaresi Başkanlığı, Kilis Belediyesi ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı işbirliği ile uygulanan "Kadının Güçlendirilmesi Yoluyla Sosyal Hizmetlerin Desteklenmesi" Projesi kapsamında Kilis'te açılacak "Yaşlı Destek Merkezi" pilot uygulamasına ilişkin işbirliği protokolü GAP İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil ve Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut tarafından imzalandı.

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