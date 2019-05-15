Genel Müdür Gül'den harekat bölgesinde inceleme

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatı bölgelerinde, Suriyeli vatandaşların öğrenim çağındaki çocuklarının, bölge halkının sosyal ve kültürel açıdan eğitilmesi ve yetiştirilmesi için öğretim faaliyetleri kapsamında karşılaşılan ve karşılaşılması muhtemel sorunların tespiti, çözüm yollarının geliştirilmesi, yaz tatili dönemi faaliyetlerinin değerlendirilmesi için Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül başkanlığında saha ziyaretleri yapıldı. Kilis Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt'unda eşlik ettiği Gül, Çobanbey Maarif Müfettişliği Koordinasyonu El Bab Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Ahtarin Türkmen Berah İmam Hatip Lisesi ve Azez Bölge Eğitim Öğretim Müdürlüğü saha gezileri yapılarak buralarda yaşanan sorunlar dinlendi.

Bu toplantıda tüm kurumların Koordinasyonu için Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Gül, koordinesinde yapılan çalışmalar ve yaz tatilinde yapılacak çalışmalar belirlendi.