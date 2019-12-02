İİBF İşletme Bölümü öğrencilerinden “Gönüllü Gözler Projesi”

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü öğrencileri, İşletme Bölüm Başkanı Doç. Dr. Bengü Hırlak öncülüğünde Kilis Kartalbey İlköğretim Okulunda görme engelli çocuklara yönelik Sosyal Duyarlılık dersi kapsamında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Görme engelli çocukların iyi vakit geçirmeleri, toplumla kaynaşmaları ve sosyal yaşama adapte olmalarının amaçlandığı proje çerçevesinde sesli betimlemeli masallar anlatılarak çocuklara yönelik çeşitli oyunlar oynandı. Kartalbey İlköğretim Okulu Müdürü İlhan Güler ve sınıf öğretmenlerinin de destek verdiği etkinlikte, ilkokul öğrencilerinin oyunlara ve etkinliklere katılımı yüksek oldu.