İlçe Belediye Başkanlarından ziyaret

Kilis'teki ilçe belediye başkanları, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan'ı makamında ziyaret etti.

Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, Musabeyli Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz ve Polateli Belediye Başkanı Hakkı Çelik, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan'ı makamında ziyaret ettiler. Başkanlar, kentte yeni yılda yapılacak projeler, proje destekleri teknik personel ve hizmetler gibi konularda istişarelerde bulundu.

Başkanlar devam eden projelerle ilgili de değerlendirmelerde bulundu.