İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kamu Destekleri Bilgilendirme toplantısı KİTSO'da yapıldı

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası (KİTSO) ile İpekyolu Kalkınma Ajansı Birlikteliğiyle Kamu Bilgilendirme toplantısı yapıldı.


KİTSO Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı'nın moderatörlüğünde, Kilis İl Tarım ve Orman Müdür Songül Kadıoğlu, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü İsmet İnce, Kilis İl KOSGEB Müdürü Murat Küçükoğlu devlet destekleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.


Üretici firmaların da bir araya geldiği toplantı, soru cevaplarla sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.