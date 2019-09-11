Kamu Destekleri Bilgilendirme toplantısı KİTSO'da yapıldı

KİTSO Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı'nın moderatörlüğünde, Kilis İl Tarım ve Orman Müdür Songül Kadıoğlu, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü İsmet İnce, Kilis İl KOSGEB Müdürü Murat Küçükoğlu devlet destekleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Üretici firmaların da bir araya geldiği toplantı, soru cevaplarla sona erdi.