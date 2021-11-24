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Kilis'te Öğretmenler Günü kutlandı

Kilis’te, 24 Kasım öğretmenler günü nedeniyle bir etkinlik düzenlendi.

Kilis'te, 24 Kasım öğretmenler günü nedeniyle bir etkinlik düzenlendi.


24 Kasım Öğretmenler günü Alaeddin Yavaşça Kültür merkezinde saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından çeşitli etkinlikler ile kutlandı.


Törene Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Garnizon ve 1'inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Salih Aru, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ve kurum daire amir ve müdürleri ile öğretmenler ve vatandaşlar katıldı. Protokol konuşmasından sonra sinevizyon gösterisi sunuldu. Müzik dinletisinin ardından aday öğretmenler, yemin ettiler. Öğretmenler günü nedeniyle, düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeler takdim edildi. Başarılı öğretmenlere, çeşitli hediyelerin verilmesiyle program sona erdi.

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