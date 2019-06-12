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Kilis'te ÖSYM İl Sınav Koordinasyon toplantısı

Hafta sonu yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde ÖSYM İl Sınav Koordinasyon toplantısı Kilis 7 Aralık Üniversitesi’nde yapıldıToplantıya Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof.

Hafta sonu yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde ÖSYM İl Sınav Koordinasyon toplantısı Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde yapıldı


Toplantıya Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Vali Yardımcısı Mehmet Aktaş, Belediye Başkan Yardımcısı Servet Ramazan, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, İl Milli Eğitim Müdür Mehmet Emin Akkurt ve diğer ilgililer katıldı.


Koordinasyon toplantısında milyonlarca üniversite adayını ilgilendiren ve gençlerin hayatına yön verecek olan sınav öncesinde alınacak güvenlik önlemlerinin ve sınavın sağlıklı bir ortamda gerçekleşmesi için yapılacak çalışmalar gündeme alındı

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