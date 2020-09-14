Kızılay Şehidi ile yaralısı Türkiye'ye getirildi

Suriye'nin Çobanbey ilçesi kırsalında seyir halindeki Türk Kızılay aracına düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Mehmet Arif Kıdıman ile saldırıda yaralanan Suriyeli tercüman Cuma Kor Mahammed Kilis'e getirildi.

Sabah saatlerinde Kızılay ekibi, Çobanbey'den El Bab'a giderken yüzleri maskeli teröristlerin bulunduğu iki araç tarafından önleri kesilerek, çapraz ateş altına alındı. Saldırıda olay yerinde Kızılay görevlisi Mehmet Arif Kıdıman şehit oldu. Kızılay görevlilerinin tercümanlığını yapan Suriye uyruklu Cuma Kor Mahammed yaralandı. Şehit ve yaralı Suriye'de bulunan Türk görevenlik birimleri tarafından Suriye'den Elbeyli Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı Cuma Kor Mahammed'in tedavisine başlanırken, şehit Mehmet Arif Kıdıman'ın yapılacak otopsinin ardından Memleketi Düzce'ye gönderileceği bildirildi.